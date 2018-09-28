В Таганроге женщина на иномарке скрылась с места ДТП, сбив велосипедиста



В Таганроге женщина на иномарке скрылась с места ДТП, сбив велосипедиста. Авария произошла 30 сентября на улице Дзержинского.



По словам очевидцев, автоледи на «Опеле Корса» не справилась с управлением и сбила мужчину на велосипеде. После столкновения женщина вышла из автомобиля и предложила пострадавшему помощь.



В это время свидетели происшествия сказали виновнице ДТП, что она неадекватно себя ведет. По их словам, женщина была чересчур нервной и раздражительной. Затем она села в свою поврежденную машину и уехала.



На место ДТП прибыли медики и сотрудники полиции. Врачи доставили мужчину с травмами в больницу. Сейчас женщину на красном «Опеле Корса» разыскивают правоохранители.