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В Таганроге разыскивают без вести пропавшего 82-летнего пенсионера

В Таганроге разыскивают без вести пропавшего 82-летнего пенсионера
В Таганроге разыскивают без вести пропавшего 82-летнего пенсионера. Сергей Шмалько ушел из дома 27 июня и не вернулся обратно.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, мужчине на вид - 80-82 года, худощавого телосложения, глаза серые, носит усы, передвигается с помощью костыля.
- В день исчезновения пожилой таганрожец был одет в синее трико, футболку или шведку желтого цвета, черные туфли и тряпичную ветровку, – отметили в ведомстве. – С собой разыскиваемый взял ключи от квартиры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам: 8 (8634) 632-321, 8 (8634) 632-054 или 02.

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