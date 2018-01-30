В Таганроге пропал без вести молодой мужчина





В Таганроге разыскивают пропавшего без вести молодого мужчину. 29-летний Илья Лавриненко ушёл из дома 26 января.



Сейчас таганрожца разыскивают близкие. На вид ему - 27-30 лет, плотного телосложения, рост - около 180-185 сантиметров, зелёные глаза, русые волосы.



В день исчезновения Илья Лавриненко был одет в чёрный пуховик с капюшоном, синие джинсы, на ногах - чёрные ботинки. Всех, кто что-нибудь знает о том, где он находится или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-961-413-55-67, 8-908-500-49-39.