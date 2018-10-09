В Таганроге произошла массовая авария с трамваем



ДТП случилось утром 10 октября на площади Авиаторов. По словам свидетелей аварии, когда мужчина на синем «Хендай» поворачивал через железнодорожные пути, он не заметил движущегося трамвая. Водитель электротранспорта не смог остановиться и врезался в легковушку, буквально протащив ее несколько метров до стоящих автомобилей на обочине проезжей части.



В результате «Хендай» столкнулся с припаркованной «Ладой». От полученного удара отечественный автомобиль поехал назад и врезался в бежевый «Хендай».



К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Тем не менее синяя иномарка оказалась зажата между трамваем и «Ладой». Из-за этого водитель и пассажирка «Хендай» самостоятельно не смогли покинуть автомобиль. По словам очевидцев, на место происшествия уже вызвали спасателей, чтобы вызволить мужчину и женщину из ловушки.

