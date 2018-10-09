Авторизация

Регистрация


  • USD 66.18
  • EUR 76.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге произошла массовая авария с трамваем

В Таганроге произошла массовая авария с трамваем
ДТП случилось утром 10 октября на площади Авиаторов. По словам свидетелей аварии, когда мужчина на синем «Хендай» поворачивал через железнодорожные пути, он не заметил движущегося трамвая. Водитель электротранспорта не смог остановиться и врезался в легковушку, буквально протащив ее несколько метров до стоящих автомобилей на обочине проезжей части.

В результате «Хендай» столкнулся с припаркованной «Ладой». От полученного удара отечественный автомобиль поехал назад и врезался в бежевый «Хендай».

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Тем не менее синяя иномарка оказалась зажата между трамваем и «Ладой». Из-за этого водитель и пассажирка «Хендай» самостоятельно не смогли покинуть автомобиль. По словам очевидцев, на место происшествия уже вызвали спасателей, чтобы вызволить мужчину и женщину из ловушки. 
В Таганроге произошла массовая авария с трамваем

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.