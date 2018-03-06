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В Таганроге произошёл взрыв в гараже

В Таганроге произошёл взрыв в гараже
В Таганроге днём 8 марта в гараже, расположенном в переулке Трудовых Резервов произошёл взрыв.

По предварительным данным, в гараже взорвалась машина. Причиной происшествия, предположительно, стало газовое оборудование, установленное в автомобиле. В момент ЧП в гараже находился мужчина. К счастью, он не пострадал.

Взрыв был такой силы, что в гараже вырвало дверь и крышу. По словам местных жителей, они услышали громкий хлопок, в домах задребезжали окна, а с потолка посыпалась штукатурка.

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и скорая. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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