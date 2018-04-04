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В Таганроге при пожаре на фабрике пострадал рабочий

В Таганроге при пожаре на фабрике пострадал рабочий

В Таганроге в результате возгорания в производственном помещении пострадал рабочий.

Пожар произошёл в здании фабрики по производству рабочих перчаток 5 апреля около 2 часов ночи на Поляковском шоссе. В вентиляционном канале загорелись отходы. Площадь пожара составила два квадратных метра. Сотрудники предприятия смогли самостоятельно выбраться из помещения, но при этом успели сильно надышаться дымом.
- В результате происшествия пострадал один человек. 34-летнего рабочего завода доставили с отравлением продуктами горения в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. К тушению привлекались 14 спасателей и пять единиц техники.

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