В Таганроге полицейский сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку



В Таганроге полицейский сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку. Смертельное ДТП произошло 16 января возле дома № 93 по улице Энергетической.

- По предварительным данным, 37-летний сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-32107», допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.



По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Фото: Р. Буш