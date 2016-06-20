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В Таганроге полицейский сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку

В Таганроге полицейский сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку
В Таганроге полицейский сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку. Смертельное ДТП произошло 16 января возле дома № 93 по улице Энергетической.
- По предварительным данным, 37-летний сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-32107», допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: Р. Буш

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