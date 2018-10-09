В Таганроге пенсионерка и ее сын погибли, отравившись угарным газом



В Таганроге пенсионерка и ее сын погибли, отравившись угарным газом. Происшествие случилось 2 октября в квартире дома жактовского типа на улице Фрунзе. Об этом сообщает DonDay.ru.



65-летняя женщина и ее сын готовились ко сну. Отопление в доме еще не дали, поэтому в помещении было очень холодно. Семья решила согреться, включив на ночь газовую печь.



Пенсионерка и ее сын зажгли конфорку и легли спать. Однако они забыли открыть специальную створку, через которую ядовитые газы выходят на улицу.



Утром второй сын женщины пришел проведать мать, но дверь ему не открыли. Тогда мужчина решил влезть в квартиру через форточку. Забравшись в помещение, он обнаружил членов своей семьи уже мертвыми.



- По данному факту проводится проверка, - отметили в прокуратуре Таганрога. – По предварительной информации, смерть женщины и мужчины наступила из-за отравления продуктами горения.