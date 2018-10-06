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В Таганроге пенсионер на ВАЗе сбил 16-летнего скутериста

В Таганроге пенсионер на ВАЗе сбил 16-летнего скутериста
В Таганроге пенсионер на ВАЗе сбил 16-летнего скутериста. ДТП случилось 7 октября около 17:30.

77-летний мужчина на «семерке» выезжал из переулка 21-я Аллея на Мариуполськое шоссе. Во время движения пенсионер не уступил дорогу 16-летнему горожанину на скутере GX City, а затем сбил его. В результате аварии парень получил множественные травмы.

- Пострадавшего госпитализировали врачи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали произошедшего.

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