В Таганроге пенсионер на ВАЗе сбил 16-летнего скутериста



В Таганроге пенсионер на ВАЗе сбил 16-летнего скутериста. ДТП случилось 7 октября около 17:30.



77-летний мужчина на «семерке» выезжал из переулка 21-я Аллея на Мариуполськое шоссе. Во время движения пенсионер не уступил дорогу 16-летнему горожанину на скутере GX City, а затем сбил его. В результате аварии парень получил множественные травмы.



- Пострадавшего госпитализировали врачи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали произошедшего.



