В Таганроге парень поджёг дом, пытаясь скрыть следы кражи



В Таганроге задержали парня, который поджёг дом. Злоумышленника поймали 1 ноября.



18-летний местный житель пробрался в один из домов на улице 11-я Аллея. Зная, что внутри никого нет, он решил поискать что-нибудь ценное. Затем, чтобы замести следы, молодой человек поджег вещи в одной из комнат, после чего покинул место преступления.



Огонь быстро охватил здание и практически уничтожил его. Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Хозяин дома обратился в полицию, после чего оперативники нашли и задержали поджигателя.



- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Также они выясняют, удалось ли парню что-то украсть из дома.