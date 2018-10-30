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В Таганроге парень поджёг дом, пытаясь скрыть следы кражи

В Таганроге парень поджёг дом, пытаясь скрыть следы кражи
В Таганроге задержали парня, который поджёг дом. Злоумышленника поймали 1 ноября.

18-летний местный житель пробрался в один из домов на улице 11-я Аллея. Зная, что внутри никого нет, он решил поискать что-нибудь ценное. Затем, чтобы замести следы, молодой человек поджег вещи в одной из комнат, после чего покинул место преступления.

Огонь быстро охватил здание и практически уничтожил его. Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Хозяин дома обратился в полицию, после чего оперативники нашли и задержали поджигателя.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Также они выясняют, удалось ли парню что-то украсть из дома.

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