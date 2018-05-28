В Таганроге пациент сбежал из больницы, прихватив телефон соседа по палате





Молодой таганрожец подозревается в краже из больницы.



27 мая 19-летний парень поступил в медучреждение с подозрением на аппендицит. Пролежав в палате полдня, он почувствовал себя лучше и решил уйти домой. Покидая больницу, молодой человек прихватил с собой телефон соседа по палате. Мобильник злоумышленник тут же отнёс в ломбард, а пациент, заметив пропажу, обратился в полицию.

- Подозреваемого в краже задержали на следующий день, 28 мая, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещён под подписку о невыезде.