В Таганроге отвалившаяся дверь трамвая повредила четыре автомобиля



В Таганроге отвалившаяся дверь трамвая повредила четыре автомобиля. Дорожный инцидент произошёл на площади Авиаторов 25 ноября около 15 часов.



По словам очевидцев происшествия, во время движения у вагона трамвая отлетела дверь. Металлическая конструкция буквально «летала» с машины на машину, оставляя вмятины. В результате оказались повреждены четыре припаркованных автомобиля: «Хендай Соната», «Митсубиси» и два ВАЗа. Среди людей пострадавших нет.



