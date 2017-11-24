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В Таганроге отвалившаяся дверь трамвая повредила четыре автомобиля

В Таганроге отвалившаяся дверь трамвая повредила четыре автомобиля
В Таганроге отвалившаяся дверь трамвая повредила четыре автомобиля. Дорожный инцидент произошёл на площади Авиаторов 25 ноября около 15 часов.

По словам очевидцев происшествия, во время движения у вагона трамвая отлетела дверь. Металлическая конструкция буквально «летала» с машины на машину, оставляя вмятины. В результате оказались повреждены четыре припаркованных автомобиля: «Хендай Соната», «Митсубиси» и два ВАЗа. Среди людей пострадавших нет.

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