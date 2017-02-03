В Таганроге неизвестные ограбили магазин «Эльдорадо»





В Таганроге неизвестные ограбили магазин «Эльдорадо». Грабители пробрались в помещение торговой точки, расположенной на улице Дзержинского, 165.



Из магазина электроники преступники вынесли бытовую технику, какое количество и на какую сумму в настоящее время устанавливается.

- Сообщение поступило в полицию в 4:30 утра 3 февраля, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведётся розыск преступников.



Магазин «Эльдорадо», специализирующийся на продаже техники, расположен в торговом центре «Юность», где ранее находился кинотеатр «Юность».