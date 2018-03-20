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В Таганроге на заправке произошёл пожар

В Таганроге на заправке произошёл пожар
Фото: Анастасия Игнатенко
В Таганроге на автозаправке, расположенной на Мариупольском шоссе, произошёл пожар.

Возгорание началось в начале десятого утра 22 марта. По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь 10 квадратных метров.
- По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено горение топливозаправщика, - уточнили в ведомстве. - В 09:36 была объявлена локализация на площади 10 кв. м, в 10:00 - ликвидация пожара.

В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались четыре единицы техники и 16 спасателей. Причина произошедшего устанавливается.


Видео: Анастасия Игнатенко

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