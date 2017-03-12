В Таганроге музыкант погиб, выпав с 4-го этажа во время празднования своего дня рождения





Молодой барабанщик из Таганрога разбился насмерть, выпав с балкона 4-го этажа. Обстоятельства смерти молодого человека сейчас выясняются.



Трагедия произошла после празднования дня рождения Сергея В. вечером 12 марта. Своё 26-летие таганрожец отмечал в кругу друзей, сообщает DonDay.ru. Музыкант родился 8 марта, но отмечать рождение в этот день он не любил, поэтому перенёс торжество на выходной.



В разгар праздника, который проходил в кругу самых близких, именинник пропал. Сначала друзья подумали, что Сергей куда-то вышел и вскоре вернётся. Но спустя время кто-то из гостей вышел на балкон и увидел внизу на асфальте его тело.

Мысль на то, что молодой человек мог покончить с собой, наводить его статус на странице в соцсети «Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц». Но друзья Сергея утверждают, что запись появилась несколько лет назад и вряд ли как-то связана со случившейся трагедией.



Прощание с музыкантом и похороны состоялись 14 марта. Гражданская панихида проходила улице Мичурина.