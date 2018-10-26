Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге мужчина погиб под колёсами поезда

В Таганроге мужчина погиб под колёсами поезда
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Таганроге. Трагедия произошла 28 октября на станции Таганрог-Пассажирский около 15 часов.

По предварительным данным, 59-летний таганрожец хотел перебежать железную дорогу перед движущимся составом. Машинист поезда не успел затормозить и сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

- Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - По завершении проверки будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.