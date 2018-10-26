В Таганроге мужчина погиб под колёсами поезда



Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Таганроге. Трагедия произошла 28 октября на станции Таганрог-Пассажирский около 15 часов.



По предварительным данным, 59-летний таганрожец хотел перебежать железную дорогу перед движущимся составом. Машинист поезда не успел затормозить и сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.



- Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - По завершении проверки будет принято процессуальное решение.