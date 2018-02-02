В Таганроге ликвидируют пожар в кафе «Зонтик»
Фото: Таганрогское ДПС
В Таганроге горит кафе «Зонтик» на улице Дзержинского. Пожар произошёл в начале двенадцатого 3 февраля.
По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём охвачена площадь 150 квадратных метров.
- В 12.10 объявлен ранг сложности пожара № 2, - уточнили в ведомстве. – На месте происшествия работают 29 спасателей и 10 единиц техники.
Информация о происшествии уточняется. Сведения о пострадавших не поступали. Заведение расположено вблизи дороги, поэтому проезжую часть заволокло дымом.