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В Таганроге ликвидируют пожар в кафе «Зонтик»

В Таганроге ликвидируют пожар в кафе «Зонтик»
Фото: Таганрогское ДПС
В Таганроге горит кафе «Зонтик» на улице Дзержинского. Пожар произошёл в начале двенадцатого 3 февраля.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём охвачена площадь 150 квадратных метров.
- В 12.10 объявлен ранг сложности пожара № 2, - уточнили в ведомстве. – На месте происшествия работают 29 спасателей и 10 единиц техники.

Информация о происшествии уточняется. Сведения о пострадавших не поступали. Заведение расположено вблизи дороги, поэтому проезжую часть заволокло дымом.

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