В Таганроге избили сотрудника скорой помощи



40-летнего водителя скорой помощи избили в Таганроге. Нападение произошло на улице 1-й Котельной, возле дома № 77/3 в ночь на 30 апреля.



По информации DonDay.ru, 40-летний шофер служебной машины дожидался фельдшера. В какой-то момент к «скорой» подошел парень. Он попросил прикурить, но получил отказ. Тогда злоумышленник накинулся на мужчину с кулаками. Он несколько раз ударил водителя, а затем сбежал.



Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Его отвезли в в больницу.