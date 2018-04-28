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В Таганроге избили сотрудника скорой помощи

В Таганроге избили сотрудника скорой помощи
40-летнего водителя скорой помощи избили в Таганроге. Нападение произошло на улице 1-й Котельной, возле дома № 77/3 в ночь на 30 апреля.

По информации DonDay.ru, 40-летний шофер служебной машины дожидался фельдшера. В какой-то момент к «скорой» подошел парень. Он попросил прикурить, но получил отказ. Тогда злоумышленник накинулся на мужчину с кулаками. Он несколько раз ударил водителя, а затем сбежал.

Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Его отвезли в в больницу.

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