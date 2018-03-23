В Таганроге ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала женщина



Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» двигался на разрешающий сигнал светофора по улице Чехова. В этот момент с правой стороны на перекрестке переулка Глушко на «красный» стояли две машины. Одна из них начала движение, но потом резко остановилась. В свою очередь вторая машина, «ВАЗ-2109», также поехала. В результате на перекрестке отечественный автомобиль и «Ниссан» столкнулись.



- Когда водитель «девятки» вышел из машины, он сказал, что не заметил запрещающий сигнал светофора, - рассказала пассажирка иномарки Наталья. – Однако после того, как приехали сотрудники ГИБДД, он стал говорить, что четко двигался на «зеленый».



Наталье понадобилась помощь медиков. Водители иномарки и «девятки» не пострадали.



В настоящее время Наталья с мужем ищут свидетелей аварии, которые могут доказать, что «девятка» вылетела на «красный» и таким образом спровоцировала ДТП.



Если вы были 24 марта в этом районе и могли видеть момент аварии, просьба позвонить по этому номеру: 8-904-449-11-62 (Наталья).