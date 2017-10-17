В Таганроге иномарку после ДТП отбросило на пешехода



В Таганроге в результате столкновения трёх автомобилей пострадал пешеход.



ДТП произошло утром 19 октября на пересечении улицы Розы Люксембург и 2-го переулка.



По словам свидетелей происшествия, на перекрёстке столкнулись «Хендай», «Тойота» и грузовик. От удара «Тойоту» отбросило на газон, а «Акцент» врезался в бок грузовика. Во время столкновения одна из легковушек сбила пешехода на «зебре».



Мужчина упал на асфальт и сильно ударился. Очевидцы ДТП вызвали ему «скорую». Без сознания пострадавшего доставили в больницу.