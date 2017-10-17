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В Таганроге иномарку после ДТП отбросило на пешехода

В Таганроге иномарку после ДТП отбросило на пешехода
В Таганроге в результате столкновения трёх автомобилей пострадал пешеход.

ДТП произошло утром 19 октября на пересечении улицы Розы Люксембург и 2-го переулка.

По словам свидетелей происшествия, на перекрёстке столкнулись «Хендай», «Тойота» и грузовик. От удара «Тойоту» отбросило на газон, а «Акцент» врезался в бок грузовика. Во время столкновения одна из легковушек сбила пешехода на «зебре».

Мужчина упал на асфальт и сильно ударился. Очевидцы ДТП вызвали ему «скорую». Без сознания пострадавшего доставили в больницу.

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