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В Таганроге иномарка наехала на пешехода

В Таганроге иномарка наехала на пешехода
Утром в Таганроге случилось ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Инцидент произошёл 21 декабря около 7 часов на улице Энергетической.

В районе дома № 170, по предварительной информации, 33-летний мужчина стал перебегать дорогу в неположенном месте. Он решил не доходить до пешеходного перехода, который был в зоне видимости.

В это время за рулём «Ауди 100» ехал 63-летний водитель. Когда перед автомобилем выскочил пешеход, он не успел затормозить и сбил его.

- Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Очевидцы сообщают, что у машины разбито лобовое стекло.

По факту аварии проводится проверка.

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