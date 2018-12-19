В Таганроге иномарка наехала на пешехода



Утром в Таганроге случилось ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Инцидент произошёл 21 декабря около 7 часов на улице Энергетической.



В районе дома № 170, по предварительной информации, 33-летний мужчина стал перебегать дорогу в неположенном месте. Он решил не доходить до пешеходного перехода, который был в зоне видимости.



В это время за рулём «Ауди 100» ехал 63-летний водитель. Когда перед автомобилем выскочил пешеход, он не успел затормозить и сбил его.



- Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Очевидцы сообщают, что у машины разбито лобовое стекло.



По факту аварии проводится проверка.