В Таганроге гидромолот провалился под асфальт



Фото: Таганрогское ДПС



В Таганроге во время ликвидации коммунальной аварии гидромолот провалился под асфальт. Инцидент произошёл поздним вечером 15 марта на улице Сергея Шило.



Спецтехника упала в котлован. В момент происшествия водителя в кабине не было, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный размыв грунта. Дорожное покрытие не выдержало веса многотонной машины и обвалилось.







Добавим, что 13 марта на пересечении улиц Сергея Шило и Ломоносова на дороге образовалась огромная яма. Из-за ремонтных работ на 10 дней было перекрыто движение транспорта на аварийном участке.



