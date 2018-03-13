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В Таганроге гидромолот провалился под асфальт

В Таганроге гидромолот провалился под асфальт
Фото: Таганрогское ДПС

В Таганроге во время ликвидации коммунальной аварии гидромолот провалился под асфальт. Инцидент произошёл поздним вечером 15 марта на улице Сергея Шило.

Спецтехника упала в котлован. В момент происшествия водителя в кабине не было, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный размыв грунта. Дорожное покрытие не выдержало веса многотонной машины и обвалилось.

В Таганроге гидромолот провалился под асфальт

Добавим, что 13 марта на пересечении улиц Сергея Шило и Ломоносова на дороге образовалась огромная яма. Из-за ремонтных работ на 10 дней было перекрыто движение транспорта на аварийном участке.

В Таганроге гидромолот провалился под асфальтВ Таганроге гидромолот провалился под асфальтВ Таганроге гидромолот провалился под асфальтВ Таганроге гидромолот провалился под асфальтВ Таганроге гидромолот провалился под асфальт

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