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В Таганроге двое парней ограбили на улице брата и сестру

В Таганроге двое парней ограбили на улице брата и сестру
В Таганроге двое парней ограбили на улице брата и сестру. Злоумышленников задержали 4 января.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 20- и 26-летний жители Матвеево-Курганского района напали на молодых людей на улице Ленина. Они несколько раз ударили по голове и телу парня, после чего отобрали у его сестры мобильный телефон и деньги. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 10 тысяч рублей.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - добавили в Донском главке. – В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Им грозит до семи лет тюрьмы.

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