В Таганроге двое парней ограбили на улице брата и сестру



В Таганроге двое парней ограбили на улице брата и сестру. Злоумышленников задержали 4 января.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 20- и 26-летний жители Матвеево-Курганского района напали на молодых людей на улице Ленина. Они несколько раз ударили по голове и телу парня, после чего отобрали у его сестры мобильный телефон и деньги. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 10 тысяч рублей.



- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - добавили в Донском главке. – В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.



Им грозит до семи лет тюрьмы.