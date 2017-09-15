В Таганроге двое мужчин во время уличной драки разбили витрину в офисе микрозаймов



В Таганроге двое мужчин во время уличной драки разбили витрину офиса микрофинансовой организации.



Потасовка произошла в районе пересечения улиц Шило и Пархоменко ночью 17 сентября. Очевидцы драки между двумя местными жителями вызвали полицию.

- Сообщение в дежурную часть поступило в 23:30, сотрудники полиции выезжали на место происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту инцидента проводится проверка.



По предварительным данным, драчуны не получили серьёзных травм. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.