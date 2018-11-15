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В Таганроге двое мужчин ограбили своего соседа по коммунальной квартире

В Таганроге двое мужчин ограбили своего соседа по коммунальной квартире
В Таганроге двое соседей ограбили пенсионера. Происшествие случилось 16 ноября в одной из коммунальных квартир города.

Мужчина получил пенсию. Об этом узнали двое его соседей по коммуналке. Они ворвались к пенсионеру и стали требовать у него деньги. Испугавшись, мужчина отдал пенсию, а сам побежал за помощью к другим соседям.

Злоумышленники времени не теряли. Они забрали из квартиры мужчины два телефона, пылесос и телевизор.

- Прибывшие полицейские задержали ранее судимых за аналогичное преступление 31-летнего и 37-летнего мужчин, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемых завели дело по статье «Разбой». Теперь им грозит тюремный срок.

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