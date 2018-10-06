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В Таганроге девушка в собственной квартире нашла мёртвым возлюбленного

В Таганроге девушка в собственной квартире нашла мёртвым возлюбленного

Жительница Таганрога нашла в своей квартире мёртвого возлюбленного.

Вечером 7 октября Екатерина вернулась домой после работы в свою квартиру на улице Сызранова. Там её должен был ждать парень Владислав. Молодые люди недавно съехались и стали жить в квартире девушки.
Дверь была закрыта изнутри. Екатерина постучалась, но никто не открыл. Телефон Влада не отвечал. Ночь ей пришлось провести на лестничной площадке, только под утро сосед предложил взломать дверь, подозревая, что с молодым человеком что-то случилось.

Самые страшные опасения подтвердились: в коридоре Екатерина увидела своего возлюбленного, лежащего на полу. Влад уже был синий.

По предварительному заключению врачей, у 21-летнего молодого человека остановилось сердце, пишет DonDay.ru. Девушка вспомнила, что за несколько дней до трагедии он жаловался на боли в сердце, но не придал этому большого значения и за помощью к медикам не обращался.

Екатерина также рассказала, что Владислав практически не пил, бросил курить и стал заниматься спортом.

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