В Таганроге девушка-подросток несколько раз ударила ножом своего парня



В Таганроге девушка-подросток едва не убила своего молодого человека. Она несколько раз ударила его ножом.



Вечером 5 января компания молодых людей отдыхала в одной из квартир на улице Инструментальной. В это время между 16-летней местной жительницей и её 21-летним парнем завязалась ссора. Выпившая школьница схватила со стола нож и несколько раз ударила возлюбленного. Находившиеся в квартире приятели отобрали нож у подростка и вызвали «скорую».

Раненого таганрожца доставили в больницу. Ему вовремя была оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

- В отношении 16-летней жительницы Таганрога возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании в отношении несовершеннолетней девушки меры пресечения.