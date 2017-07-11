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В Таганроге четыре машины столкнулись «паровозиком»

В Таганроге четыре машины столкнулись «паровозиком»

В Таганроге четыре автомобиля столкнулись «паровозиком». ДТП произошло вечером 12 июля на пересечении улиц Чехова и Шевченко.

Участниками дорожного инцидента стали два ВАЗа, «Москвич» и «Дэу». Легковушки получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.

Между тем, пользователи соцсетей отметили курьёзность случая и не упустили шанса позабавиться над ситуацией.
«Это нереально, такое раз в 100 лет бывает!» - Пишет в комментариях один из пользователей.
«Постанова, слишком красиво стоят», - шутят таганрожцы.

В Таганроге четыре машины столкнулись «паровозиком»

Фото: Антон Яценко

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