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В Таганроге без вести пропал 12-летний школьник

В Таганроге без вести пропал 12-летний школьник
В Таганроге пропал без вести 12-летний школьник. Даниил Асесаров ушел из дома после 18.00 и до сих пор о нем ничего неизвестно.

На вид подростку 11-12 лет, худощавого телосложения, волосы каштановые.

В день исчезновения ученик был одет в черную куртку и черные джинсы. При себе у него был черный рюкзак. По словам отца мальчика Евгения, он что-то натворил в школе и, побоявшись, рассказать родителям, сознательно ушел из дома.

В настоящее время ребенок может находится недалеко от дома, в районе торгового центра «Лето».

Если Вам что-либо известно о местонахождении Даниила, просьба позвонить по номеру: 8 909 425 20 97.

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