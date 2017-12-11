В Таганроге без вести пропал 12-летний школьник



В Таганроге пропал без вести 12-летний школьник. Даниил Асесаров ушел из дома после 18.00 и до сих пор о нем ничего неизвестно.



На вид подростку 11-12 лет, худощавого телосложения, волосы каштановые.



В день исчезновения ученик был одет в черную куртку и черные джинсы. При себе у него был черный рюкзак. По словам отца мальчика Евгения, он что-то натворил в школе и, побоявшись, рассказать родителям, сознательно ушел из дома.



В настоящее время ребенок может находится недалеко от дома, в районе торгового центра «Лето».



Если Вам что-либо известно о местонахождении Даниила, просьба позвонить по номеру: 8 909 425 20 97.