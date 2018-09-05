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В Таганроге 76-летний мужчина погиб при пожаре в квартире

В Таганроге 76-летний мужчина погиб при пожаре в квартире
В Таганроге при пожаре в квартире погиб 76-летний мужчина. ЧП случилось ранним утром 6 сентября на улице Москатова.

В пятиэтажном жилом доме загорелись домашние вещи. К моменту прибытия спасателей огнем было охвачено 10 квадратных метров.

После ликвидации возгорания в жилище обнаружили тело 76-летнего мужчины. Точную причину его смерти установят в ходе экспертизы.

- По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В тушении принимали участие девять спасателей и три пожарных машины.

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