В Таганроге 76-летний мужчина погиб при пожаре в квартире



В Таганроге при пожаре в квартире погиб 76-летний мужчина. ЧП случилось ранним утром 6 сентября на улице Москатова.



В пятиэтажном жилом доме загорелись домашние вещи. К моменту прибытия спасателей огнем было охвачено 10 квадратных метров.



После ликвидации возгорания в жилище обнаружили тело 76-летнего мужчины. Точную причину его смерти установят в ходе экспертизы.



- По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



В тушении принимали участие девять спасателей и три пожарных машины.