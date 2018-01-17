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В студии лазерной резки в центре Ростова произошёл пожар

В студии лазерной резки в центре Ростова произошёл пожар
В студии лазерной резки в переулке Островского произошёл пожар.

Возгорание случилось в подвальном помещении 19 января около полудня. В здании загорелся станок. По информации пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила два квадратных метра.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – Возгорание ликвидировано в 11:54.

К тушению привлекались две единицы техники и девять спасателей. Причина возгорания устанавливается.

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