В студии лазерной резки в центре Ростова произошёл пожар



В студии лазерной резки в переулке Островского произошёл пожар.



Возгорание случилось в подвальном помещении 19 января около полудня. В здании загорелся станок. По информации пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила два квадратных метра.

- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – Возгорание ликвидировано в 11:54.



К тушению привлекались две единицы техники и девять спасателей. Причина возгорания устанавливается.