В студии лазерной резки в центре Ростова произошёл пожар
В студии лазерной резки в переулке Островского произошёл пожар.
Возгорание случилось в подвальном помещении 19 января около полудня. В здании загорелся станок. По информации пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила два квадратных метра.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – Возгорание ликвидировано в 11:54.
К тушению привлекались две единицы техники и девять спасателей. Причина возгорания устанавливается.