В страшном ДТП в Ростовской области погиб 2-летний малыш, 14 человек пострадали



Во время страшной аварии на трассе в Ростовской области погиб двухлетний мальчик, 14 человек пострадали. Трагедия произошла ранним утром 16 июля на 70-м километре автодороги Азов - Староминская. Там «лоб в лоб» столкнулись рейсовый автобус и легковое авто «Форд».



Как сообщает DonDay.ru, семья с двумя детьми, двух и семи лет, ехали на иномарке из Санкт-Петербурга на отдых в Краснодарский край. 32-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась с рейсовым автобусом Азов - село Елизаветовка.



- Во время ДТП двухлетний мальчик из легковушки погиб. Его семилетний брат и родители получили тяжелые травмы, - рассказал источник издания. -

Также пострадали водитель автобуса и еще десять пассажиров. Их отвезли в больницу.



