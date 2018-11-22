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В столярном цехе в Таганроге произошёл пожар

В столярном цехе в Таганроге произошёл пожар

В Таганроге в столярном цехе «Дом» случился пожар. Возгорание произошло 23 ноября около половины первого дня в переулке Донском.

В помещении, где производится мебель, огонь охватил площадь 20 квадратных метров. На место ЧП прибыли 18 спасателей и пять единиц техники. Пожарные ликвидировали возгорание в течение получаса.
- В результате происшествия пострадавших нет, - сообщили в главном управлении МЧС Ростовской области.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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