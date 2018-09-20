В столкновении «ВАЗа» с грузовиком под Ростовом погибли двое взрослых и ребёнок



В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» в страшной аварии погибли три человека, в том числе ребёнок.



ДТП произошло 22 сентября. По предварительным данным, 45-летний водитель КамАЗа с прицепом при повороте не уступил дорогу «ВАЗ-2110».

- В результате столкновения погибли 36-летние водитель и пассажирка, а также 14-летний ребёнок, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. – Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



По факту аварии начата проверка.