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В столкновении ВАЗа и «ГАЗели» в Ростовской области погибли два подростка, пострадали трое

В столкновении ВАЗа и «ГАЗели» в Ростовской области погибли два подростка, пострадали трое

В Ростовской области во время ДТП с участием ВАЗа и «ГАЗели» погибли два подростка, пострадали трое. Трагедия произошла около восьми часов утра на десятом километре трассы Ростов — Староминская 14 мая.

По предварительной информации, 19-летний владелец «ВАЗ-21093» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью».
- Во время ЧП два 17-летних пассажира «девятки» погибли на месте, - сообщили в отделе пропаганды в ведомстве. - Оба водителя и еще один пассажир доставлены в больницу.

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