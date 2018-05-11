В столкновении ВАЗа и «ГАЗели» в Ростовской области погибли два подростка, пострадали трое





В Ростовской области во время ДТП с участием ВАЗа и «ГАЗели» погибли два подростка, пострадали трое. Трагедия произошла около восьми часов утра на десятом километре трассы Ростов — Староминская 14 мая.



По предварительной информации, 19-летний владелец «ВАЗ-21093» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью».

- Во время ЧП два 17-летних пассажира «девятки» погибли на месте, - сообщили в отделе пропаганды в ведомстве. - Оба водителя и еще один пассажир доставлены в больницу.