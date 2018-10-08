В столкновении трех легковушек под Таганрогом пострадали три человека
Фото: Kareliyanews.ru
В аварии в Ростовской области пострадали три человека. ДТП произошло около 18 часов 9 октября на 72-м километре трассы Ростов-Таганрог.
По предварительной информации, 66-летний водитель «Оки» на перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Хендай Акцент» под управлением 45-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на «ВАЗ-2107».
- В аварии пострадали три человека, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами различной степени в больницу доставили водителя и 55-летнюю пассажирку «Оки», а также 29-летняя девушка, управлявшая «семеркой».
По словам очевидцев происшествия, малолитражка в результате ДТП превратилась в груду металла.