В столкновении трех авто пострадали две женщины в Ростове



В столкновении трех авто пострадали две женщины в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 21 июня на пересечении улиц 2-й Краснодарской и Малиновского.



По информации УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель «Рено Дастер» не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем ДАЗ. От удара иномарку отбросило на «встречку», где она врезалась в «Киа Рио».



- В результате аварии пострадали 37-летняя пассажирка «Рено» и водитель «Киа Рио», – отметили в ведомстве. – С травмами горожанок доставили в медицинское учреждение.