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В Ростове в столкновении маршрутки и «Форда» пострадала 70-летняя пассажирка микроавтобуса

В Ростове в столкновении маршрутки и «Форда» пострадала 70-летняя пассажирка микроавтобуса
В столкновении маршрутки и «Форда» пострадала 70-летняя пассажирка микроавтобуса. ДТП произошло 5 октября около 10.30 на улице Ленина, в районе дома № 63.

По предварительной информации, 39-летний водитель маршрутки № 164 не выдержал дистанцию и врезался в едущий впереди «Форм Фокус». На момент аварии в общественном транспорте находились четыре человека, в том числе и пенсионерка. 70-летняя женщина получила различные травмы.

- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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