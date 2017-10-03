В Ростове в столкновении маршрутки и «Форда» пострадала 70-летняя пассажирка микроавтобуса



В столкновении маршрутки и «Форда» пострадала 70-летняя пассажирка микроавтобуса. ДТП произошло 5 октября около 10.30 на улице Ленина, в районе дома № 63.



По предварительной информации, 39-летний водитель маршрутки № 164 не выдержал дистанцию и врезался в едущий впереди «Форм Фокус». На момент аварии в общественном транспорте находились четыре человека, в том числе и пенсионерка. 70-летняя женщина получила различные травмы.



- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства происшествия.