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В столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области пострадал парень

В столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области пострадал парень
В столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области пострадал парень. ДТП случилось 28 декабря примерно 19:30 в хуторе Павловка Азовского района на 8-м километре автодороги Азов — Самарское.

По предварительным данным, 19-летний водитель «ВАЗ-21150» превысил скорость и врезался во встречный «КамАЗ-65117».

- В результате аварии травмы получил парень, управлявший легковушкой, его отвезли в больницу, - рассказали в отделе пропаганде ГИБДД МО МВД «Азовский». - 50-летнему шоферу грузовика помощь медиков не потребовалась.  

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