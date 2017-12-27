В столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области пострадал парень
В столкновении КамАЗа и легковушки в Ростовской области пострадал парень. ДТП случилось 28 декабря примерно 19:30 в хуторе Павловка Азовского района на 8-м километре автодороги Азов — Самарское.
По предварительным данным, 19-летний водитель «ВАЗ-21150» превысил скорость и врезался во встречный «КамАЗ-65117».
- В результате аварии травмы получил парень, управлявший легковушкой, его отвезли в больницу, - рассказали в отделе пропаганде ГИБДД МО МВД «Азовский». - 50-летнему шоферу грузовика помощь медиков не потребовалась.