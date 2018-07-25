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В столкновении иномарки с деревом погибли два человека, один пострадал

В столкновении иномарки с деревом погибли два человека, один пострадал
Два человека погибли, один пострадал во время аварии в Ростовской области. Трагическое ДТП случилось около поселка Селим Целинского района примерно в 4.30 часов утра 26 июля.

По информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, владелец «Вортекс Эстина» не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и столкнулась с деревом.

- Во время ЧП водитель и пассажирка погибли, еще один пассажир получил травмы, - добавили в ведомстве.

Как стало изветно DonDay.ru, машиной управлял 41-летний Владимир Ф. Мужчина умер мгновенно. Находящаяся рядом с водителем 26-летняя Ирина К. была госпитализирована. Но скончалась в больнице. С серьезными травмами в медучреждение доставили и 24-летнего пассажира - Давида Ш. Молодой человек получил переломы ребер, рук и ног. Уцелеть удалось сидевшему возле него 25-летнему Вадиму Ц. Он отделался царапинами.

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