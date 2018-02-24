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В столкновении иномарки и маршрутки в Ростовской области пострадали два человека

В столкновении иномарки и маршрутки в Ростовской области пострадали два человека
В столкновении иномарки и маршрутки в Ростовской области пострадали два человека. ДТП случилось около восьми часов вечера в Новочеркасске на Баклановском проспекте, сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительной информации, шофер маршрутки Тацинская - Ростов ехал в сторону донской столицы. На перекрестке мужчина решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. В этот момент водитель «Фольксвагена Пассат» двигался во встречном направлении и поворачивал в Магнитный переулок на свой «зеленый». Мужчина, управлявший маршруткой, не успел затормозить и протаранил легковушку. При столкновении иномарка «отлетела» на несколько десятков метров от перекрестка.

Во время ДТП владелец седана и пассажир общественного транспорта пострадали. Однако ехать в больницу они отказались.

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