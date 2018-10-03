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В столкновении грузовиков в Ростовской области погибли два человека

В столкновении грузовиков в Ростовской области погибли два человека
В Ростовской области под городом Сальском столкнулись два КамАЗа и «ГАЗель». Авария произошла около 16 часов на 188-м километре трассы Котельниково — Песчанокопское.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он сначала столкнулся с грузовиком, а потом врезался в «ГАЗель».
- В результате ДТП погибли водители первого большегруза и «ГАЗели», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Водитель второй фуры получил незначительные травмы. После столкновения на дороге рассыпались коробки с овощами, которые перевозили в «ГАЗели. Движение на трассе оказалось заблокировано.

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