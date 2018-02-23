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В столкновении двух иномарок в Ростовской области двое погибли, и двое пострадали

В столкновении двух иномарок в Ростовской области двое погибли, и двое пострадали
В столкновении двух иномарок в Ростовской области двое погибли, и двое пострадали. Страшное ДТП произошло 24 февраля около 15 часов на 71-м километре автодороги Кашары - Морозовск.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Опеля Омега» не справился с управлением и врезался в «Фольксваген» под управлением 58-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель и пассажир «Опеля» скончались на месте, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. - Пострадали водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген».

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