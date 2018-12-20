В столкновении двух иномарок в центре Ростова пострадали четыре человека



В центре донской столицы столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8 часов утра 22 декабря на улице Красноармейской.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, около дома № 35 водитель иномарки «Фольксваген» не справился с управлением и врезался в «Хендай». Затем одну из машин отбросило на припаркованный у обочины ВАЗ.



- В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира автомобиля «Хендай», - добавили в ведомстве. - С травмами их доставили в больницу.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.