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В столкновении двух иномарок в центре Ростова пострадали четыре человека

В столкновении двух иномарок в центре Ростова пострадали четыре человека
В центре донской столицы столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8 часов утра 22 декабря на улице Красноармейской.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, около дома № 35 водитель иномарки «Фольксваген» не справился с управлением и врезался в «Хендай». Затем одну из машин отбросило на припаркованный у обочины ВАЗ.

- В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира автомобиля «Хендай», - добавили в ведомстве. - С травмами их доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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