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В столкновении двух авто в Ростове пострадали два человека

В столкновении двух авто в Ростове пострадали два человека
В донской столице в столкновении «Хендая Акцента» и «Лады Ларгус» пострадали два человека. Авария случилась вечером 26 февраля на проспекте Стачки.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Детали происшествия уточняются.

- В результате аварии пострадал 18-летний водитель «Хендая» и его 42-летняя пассажирка, - отметили в ведомстве. – С травмами их госпитализировали.

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