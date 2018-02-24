В столкновении двух авто в Ростове пострадали два человека



В донской столице в столкновении «Хендая Акцента» и «Лады Ларгус» пострадали два человека. Авария случилась вечером 26 февраля на проспекте Стачки.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Детали происшествия уточняются.



- В результате аварии пострадал 18-летний водитель «Хендая» и его 42-летняя пассажирка, - отметили в ведомстве. – С травмами их госпитализировали.