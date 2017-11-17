В столкновении «Ауди» и «Лады» в Ростовской области пострадали четыре человека



В столкновении «Ауди» и «Лады» в Ростовской области пострадали четыре человека. Авария случилась 19 ноября около 10.00 на автодороге Котельниково - Песчанокопское.



- По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался в «Ауди А8», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В результате ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два пассажира иномарки 37 и 36 лет.



По факту случившегося проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.