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В столкновении «Ауди» и «Лады» в Ростовской области пострадали четыре человека

В столкновении «Ауди» и «Лады» в Ростовской области пострадали четыре человека
В столкновении «Ауди» и «Лады» в Ростовской области пострадали четыре человека. Авария случилась 19 ноября около 10.00 на автодороге Котельниково - Песчанокопское.

- По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался в «Ауди А8», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В результате ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два пассажира иномарки 37 и 36 лет.

По факту случившегося проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

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