В Советском районе Ростова микроавтобус сбил девушку





В Советском районе Ростова-на-Дону под колеса микроавтобуса попала девушка. ДТП произошло 26 января около 16:30 на улице Еременко.



По предварительной информации, 30-летний водители микроавтобуса «Хендай Каунти» сбил 27-летнюю ростовчанку на нерегулируемом пешеходном переходе, когда она переходила дорогу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте аварии, а затем госпитализировали ее.

- По факту происшествия проводится проверка. В данный момент выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Отметим, что микроавтобус «Хендай» находится в личном пользовании водителя и общественным транспортом не является.