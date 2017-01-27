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В Советском районе Ростова микроавтобус сбил девушку

В Советском районе Ростова микроавтобус сбил девушку

В Советском районе Ростова-на-Дону под колеса микроавтобуса попала девушка. ДТП произошло 26 января около 16:30 на улице Еременко.

По предварительной информации, 30-летний водители микроавтобуса «Хендай Каунти» сбил 27-летнюю ростовчанку на нерегулируемом пешеходном переходе, когда она переходила дорогу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте аварии, а затем госпитализировали ее.
- По факту происшествия проводится проверка. В данный момент выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Отметим, что микроавтобус «Хендай» находится в личном пользовании водителя и общественным транспортом не является.

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