В собственной квартире ограбили жительницу Ростова



В Ростове жительницу Первомайского района города ограбили в собственной квартире.



Женщина обратилась в полицию и рассказала, что 9 ноября в ее квартиру пробрался грабитель. Он воспользовался тем, что входная дверь была не заперта. Хозяйка услышала шум в коридоре и вышла из комнаты. Увидев её, злоумышленник схватил кошелёк, лежавший на комоде, и сбежал.

- Подозреваемого в грабеже задержали 13 ноября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 54-летний мужчина.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.