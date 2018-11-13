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В собственной квартире ограбили жительницу Ростова

В собственной квартире ограбили жительницу Ростова
В Ростове жительницу Первомайского района города ограбили в собственной квартире.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что 9 ноября в ее квартиру пробрался грабитель. Он воспользовался тем, что входная дверь была не заперта. Хозяйка услышала шум в коридоре и вышла из комнаты. Увидев её, злоумышленник схватил кошелёк, лежавший на комоде, и сбежал.
- Подозреваемого в грабеже задержали 13 ноября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 54-летний мужчина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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