В собственной квартире ограбили жительницу Ростова
В Ростове жительницу Первомайского района города ограбили в собственной квартире.
Женщина обратилась в полицию и рассказала, что 9 ноября в ее квартиру пробрался грабитель. Он воспользовался тем, что входная дверь была не заперта. Хозяйка услышала шум в коридоре и вышла из комнаты. Увидев её, злоумышленник схватил кошелёк, лежавший на комоде, и сбежал.
- Подозреваемого в грабеже задержали 13 ноября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 54-летний мужчина.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.