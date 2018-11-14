В снегопад центр Ростова остался без света



В Ростове-на-Дону 15 ноября на центральных улицах не было электричества. Около 23 часов из-за непогоды произошла авария на одной из подстанций.



В итоге Халтуринский переулок и улицы Варфоломеева и Тельмана остались без света. На некоторых перекрёстках даже перестали работать светофоры. Люди боялись переходить дороги, так как проезжие части были занесены снегом. Они собирались группками на тротуарах, чтобы вместе перейти на другую часть улицы.



Отключением света все не ограничилось. В домах на указанных улицах сразу остыли батареи.



Тем не менее к часу ночи авария была устранена. Свет и тепло вернулись в ростовские дома.