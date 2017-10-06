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В СИЗО № 5 Ростова осуждённый найден повешенным

В СИЗО № 5 Ростова осуждённый найден повешенным

В СИЗО № 5 Ростова осуждённый найден повешенным. Тело Андрея Б. нашли в ночь с 8 на 9 октября в режимном учреждении на Тонельной улице, сообщает DonDay.ru. Труп 29-летнего заключенного охранники обнаружили во время обхода. Сотрудники ФСИН сразу же сообщили о ЧП медикам и в полицию.

Заключенный умер от механической асфиксии. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. В пресс-службе ФСИН по Ростовской области отметили, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Он был осужден по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Отметим, что в режимных учреждения Ростова в последнее время участились случаи гибели осужденных. В начале октября сокамерники избили и выбросили из окна Магаррима Гусейнова. Заключенный получил серьезные травмы и умер в больнице.
Незадолго до этого осужденные жестоко избили Павла Гаева. Мужчине сломали руки и позвоночник. В режимном учреждении факт жестокой расправы хотели скрыть. Сначала раненный был доставлен в тюремную больницу – МОТБ № 19, а спустя время его снова отправили в колонию.

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