В СИЗО № 5 Ростова осуждённый найден повешенным





В СИЗО № 5 Ростова осуждённый найден повешенным. Тело Андрея Б. нашли в ночь с 8 на 9 октября в режимном учреждении на Тонельной улице, сообщает DonDay.ru. Труп 29-летнего заключенного охранники обнаружили во время обхода. Сотрудники ФСИН сразу же сообщили о ЧП медикам и в полицию.



Заключенный умер от механической асфиксии. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. В пресс-службе ФСИН по Ростовской области отметили, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Он был осужден по статье «Насильственные действия сексуального характера».



Отметим, что в режимных учреждения Ростова в последнее время участились случаи гибели осужденных. В начале октября сокамерники избили и выбросили из окна Магаррима Гусейнова. Заключенный получил серьезные травмы и умер в больнице.

Незадолго до этого осужденные жестоко избили Павла Гаева. Мужчине сломали руки и позвоночник. В режимном учреждении факт жестокой расправы хотели скрыть. Сначала раненный был доставлен в тюремную больницу – МОТБ № 19, а спустя время его снова отправили в колонию.